США собираются создать «флот роботов»

ВМС США намерены создать роботизированный флот, чтобы противостоять России и Китаю, пишет, как информирует iz.ru, The National Interest.

По данным американского издания, американские ВМС с 2020 по 2024 годы предлагают выделить около $4 млрд на закупки 10 крупных беспилотных надводных и 9 подводных судов.

При этом в рамках грядущего доклада ВМС и принятия бюджета, вероятнее всего траты на роботизированный флот увеличат.

Издание отмечает, что таким образом США хотят не отстать от флотов РФ и Китая. Кроме того, быстрое размещение крупных заказов на роботизированные корабли может помочь в разработке новых тактик.

При этом такие суда вероятно приведут к увеличению численности американского флота, даже несмотря на замедление и сокращение выпуска традиционных кораблей, которые гораздо уязвимей для российских и китайских ракет, отмечает автор материала.

По словам контр-адмирала Рэнди Крайтса, крупный роботизированный корабль будет более автономным и «будет выполнять функции как обнаружения, так и боевого средства».