США собираются разместить на границе с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих

На границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военнослужащих, чтобы не допустить проникновения в страну каравана нелегальных мигрантов, сообщил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По территории Мексики сейчас в США идет караван мигрантов из Гондураса. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек.

«Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть (в готовности) 5 тысяч, а будет 10-15 тысяч военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдет (в США незаконно), мы этого не допустим», — сказал Трамп журналистам.

Он также выразил обеспокоенность формированием второго каравана мигрантов в Сальвадоре и подтвердил, что администрация США рассматривает прекращение оказания помощи этой стране и соседним странам, откуда идут мигранты.

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