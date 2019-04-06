США собираются причислить элитные части армии Ирана к террористическим организациям

США намерены в ближайшие дни внести иранскую силовую структуру «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщают агентство Reuters и издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Собеседники СМИ рассказали, что официальное заявление о таком решении может последовать уже в понедельник, 8 апреля.

КСИР является элитным подразделением армии Ирана. Он был основан после исламской революции в 1979 году для защиты установленного в стране режима. Одно из подразделений КСИР оказывает поддержку вооруженным формированиям союзников Тегерана на Ближнем Востоке, в частности, армии Асада в Сирии и ливанскому радикальному шиитскому движению «Хезболлах», отмечает агентство AFP.