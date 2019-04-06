США собираются причислить элитные части армии Ирана к террористическим организациям

США намерены в ближайшие дни внести иранскую силовую структуру «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщают агентство Reuters и издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Собеседники СМИ рассказали, что официальное заявление о таком решении может последовать уже в понедельник, 8 апреля.

КСИР является элитным подразделением армии Ирана. Он был основан после исламской революции в 1979 году для защиты установленного в стране режима. Одно из подразделений КСИР оказывает поддержку вооруженным формированиям союзников Тегерана на Ближнем Востоке, в частности, армии Асада в Сирии и ливанскому радикальному шиитскому движению «Хезболлах», отмечает агентство AFP.

| 2019-04-06T11:17:46+00:00 6 апреля 2019, 11:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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