США собираются передать ближневосточным странам развединформацию по Ирану

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется в турне на Ближний Восток, он обсудит Иран и передаст новую разведывательную информацию об «угрозах» со стороны Тегерана региону, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента, информирует РИА Новости.

«Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском Заливе», — говорится в документе.

Отмечается, что после этого Хук направится в Европу, где проведет встречу в Париже с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, темой которой тоже будет Иран.