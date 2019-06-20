США собираются передать ближневосточным странам развединформацию по Ирану

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется в турне на Ближний Восток, он обсудит Иран и передаст новую разведывательную информацию об «угрозах» со стороны Тегерана региону, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента, информирует РИА Новости.

«Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском Заливе», — говорится в документе.

Отмечается, что после этого Хук направится в Европу, где проведет встречу в Париже с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, темой которой тоже будет Иран.

| 2019-06-20T00:25:41+00:00 20 июня 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss