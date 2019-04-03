США считают что, Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой С-400

Турции придется сделать выбор между партнерством с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и закупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.

«Турция должна выбрать. Она хочет оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимать безрассудные решения, который ставят под угрозу весь альянс», — заявил вице-президент. По его словам, закупка С-400 «представляет большую опасность для НАТО».

Выступая на этой же конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану урегулировать созданные Вашингтоном Анкаре проблемы вокруг закупки российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, а также участия в американской программе создания истребителей — бомбардировщиков пятого поколения F-35.