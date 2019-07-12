США решили пока не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана

Власти США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters.

«Холодные головы возобладали, — приводит агентство слова одного из источников. — Мы считали, что это не обязательно принесет пользу». Агентство отмечает, что ему доподлинно не известны точные причины отказа американской администрации от намерений ввести санкции против главы МИД Ирана. При этом Reuters подчеркивает, что такой шаг может сигнализировать о готовности Вашингтона к поиску дипломатического решения на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.

В понедельник, 24 июня, Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что «позднее на текущей неделе» в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции подпали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.