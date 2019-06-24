США решили лишить лидеров Ирана «миллиардов долларов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении «жестких санкций» против Ирана.

«Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», — сказал он.

По словам президента США, санкции призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к «миллиардам долларов».

В частности, ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей. Как рассказал глава Минфина Стивен Мнучин, среди них командующий ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник.

Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур за то, что эти силы размещены в Сирии, и командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат добиваться прекращения нефтяного экспорта Ирана.

В ведомстве добавили, что санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа введут на следующей неделе.