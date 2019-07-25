США расширили санкционный список по Венесуэле

Американская администрация внесла еще 10 физических и 13 юридических лиц в свой санкционный список по Венесуэле. Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Министерство финансов США.

Согласно изложенной им информации, в черный список попали граждане Венесуэлы и Колумбии, а также компании, базирующиеся в США, Гонконге, ОАЭ, Колумбии, Панаме, Мексике и Турции.

По свидетельству Минфина США, новое решение распространяется в том числе на трех пасынков президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Уолтера Джейкоба, Йосуаля и Йоссера. Их и гражданина Колумбии Алекса Наина Сааба Морана американские власти обвиняют в организации схемы незаконного обогащения за счет мошеннического использования системы распределения продовольствия в Венесуэле. Как утверждает американский Минфин, данная схема позволила упомянутому гражданину Колумбии отмыть «сотни миллионов долларов» через те самые 13 компаний, в отношении которых тоже были введены ограничительные меры. Правительство США вскрыло «обширную коррупционную сеть», которая позволяла Николасу Мадуро и его «режиму извлекать существенную выгоду из импортирования и распределения продовольствия в Венесуэле», считает Минфин.

С точки зрения министра финансов США Стивена Мнучина, Алекс Наин Сааб Моран взаимодействовал с окружением Мадуро в целях использования «масштабной коррупционной сети», позволявшей наживаться на «голодающем населении Венесуэлы». Эта схема давала Николасу Мадуро и членам его семьи возможность «красть у народа Венесуэлы», полагает Мнучин. На его взгляд, Мадуро и его окружение превратили систему распределения продовольствия в Венесуэле в инструмент «социального контроля», позволяющий «вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, одновременно присваивая сотни миллионов долларов».

В соответствии с данными Минфина США, Алекс Наин Сааб Моран с 2009 года поддерживает контакты с коррумпированными должностными лицами в Венесуэле, применяя взятки и откаты для подписания правительственных контрактов, цены которых он искусственно завышает. По оценке американской стороны, трое приемных сыновей Мадуро получали от этого гражданина Колумбии денежные средства «в обмен на предоставление доступа» к таким контрактам.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.