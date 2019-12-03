США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него шесть танкеров, которые принадлежат венесуэльской государственной нефтедобывающей корпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

В Минфине указали, что очередное введение санкций против венесуэльских танкеров направлено на борьбу с коррупцией в нефтяном секторе, а также «на уничтожение механизмов, которые используются для поставок нефти кубинскому режиму в обмен на предоставление защиты и разведывательных данных, что является одним из оставшихся каналов поддержки незаконного режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро (США признают правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо — прим. ТАСС) в Венесуэле».

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) определило шесть судов как заблокированное имущество PDVSA с учетом президентского указа 13884, блокирующего собственность и имущественные интересы правительства Венесуэлы», — сказано в пресс-релизе. Кроме того, американский Минфин указал, что название ранее внесенного в санкционный список танкера Nedas, следовавшего под флагом Греции, было изменено на Esperanza и обозначено как идущее под кубинским флагом.(ТАСС)