США расширили санкции против России

В санкционный список включены шесть человек, в том числе заместитель главы Погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.

Кроме того, в списке значатся заместитель председателя ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко и секретарь этой комиссии Владимир Высоцкий.

Под санкции также попали восемь компаний — петербургские «Океанприбор» и АО «Звезда», Зеленодольский завод (Татарстан), Ярославский судостроительный завод, а также крымские предприятия: «Фиолент», «Консоль-строй», «Новые проекты», конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит».

Как заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино, эти санкции введены из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

«В дополнение США ввели санкции против шести российских оборонных компаний, включая судостроительные компании; двух физических лиц, которые были вовлечены в ноябрьские фиктивные «выборы» в подконтрольной России восточной Украине; и двух российских энергетических и строительных компаний, работающих в Крыму», — говорится в его заявлении.