США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, «сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций», добавили в Минфине.
| 2019-12-05T20:13:41+00:00 5 декабря 2019, 22:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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