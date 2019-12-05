США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, «сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций», добавили в Минфине.