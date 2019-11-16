США расширили санкции против Кубы

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства, говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«Сегодня я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены», — отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

| 2019-11-16T14:40:46+00:00 16 ноября 2019, 14:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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