США расширили санкции против Кубы

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства, говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«Сегодня я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены», — отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.