США рассчитывают создать широкую коалицию против Ирана посредством ООН

Администрация США планирует во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке создать международную коалицию с целью предпринять меры против Ирана под предлогом его причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их данным, Трамп против прямого применения военной силы США в отношении Тегерана и предпочитает вместо этого оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Ирана. Некоторые союзники Соединенных Штатов скептически воспринимают данные американской разведки, на которые ссылался госсекретарь Майкл Помпео, обвинив власти ИРИ в причастности к атакам.

Согласно публикации, наиболее предпочтительным вариантом действий администрации Трампа в отношении Ирана «остается координация широкого международного ответа посредством ООН» на следующей неделе в Нью-Йорке. Как добавляют источники газеты, данный путь отчасти обусловлен и состоянием американской экономики, которое может повлиять на шансы переизбрания Трампа президентом США в 2020 году. Соединенные Штаты в настоящий момент способны полностью обеспечивать свои потребности в энергоносителях за счет собственных ресурсов. Однако скачок цен на нефть после атак в Саудовской Аравии в случае военного конфликта превратится в тенденцию, негативно отразится на мировой экономике и затронет американскую, поясняет газета.

Трамп, общаясь в среду с журналистами в Сан-Диего, заявил, что США не ведут речь о войне с Ираном. Вместе с тем он обещал, что Соединенные Штаты введут «очень значительные» санкции в отношении Тегерана в течение последующих 48 часов.(ТАСС)