США рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном

США рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства, заявил госсекретарь Майк Помпео.
«Мы надеемся, что Соединенное Королевство примет новые шаги по привлечению Исламской Республики Иран к ответственности за ее деструктивное поведение», — заявил Помпео на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
Он также поблагодарил Британию за решение «оказать помощь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства». Госсекретарь назвал это «эффективной многосторонностью».
| 2019-08-07T21:50:22+00:00 8 августа 2019, 04:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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