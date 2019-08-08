США рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства, заявил госсекретарь Майк Помпео.
«Мы надеемся, что Соединенное Королевство примет новые шаги по привлечению Исламской Республики Иран к ответственности за ее деструктивное поведение», — заявил Помпео на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
Он также поблагодарил Британию за решение «оказать помощь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства». Госсекретарь назвал это «эффективной многосторонностью».