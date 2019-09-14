США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер

США считают «дорогостоящей ошибкой» решение суда в британском Гибралтаре отпустить иранский танкер Adrian Darya (известен также как Grace 1).
«То, что Arian Darya дали возможность продолжить путь, — это была дорогостоящая ошибка», — заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
«Это позволило добавить 100 миллионов долларов (иранским) силам «Аль-Кудс» и «Хезболлах». Союзникам США не нужно было бы напоминать, что Ирану не надо доверять», — добавил Биллингсли.
Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что танкер, задержанный по подозрению в том, что он помогал доставлять иранскую нефть в Сирию, достиг берегов этой страны, о чем и предупреждали власти США.
| 2019-09-13T22:40:08+00:00 14 сентября 2019, 05:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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