США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер

США считают «дорогостоящей ошибкой» решение суда в британском Гибралтаре отпустить иранский танкер Adrian Darya (известен также как Grace 1).

«То, что Arian Darya дали возможность продолжить путь, — это была дорогостоящая ошибка», — заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Это позволило добавить 100 миллионов долларов (иранским) силам «Аль-Кудс» и «Хезболлах». Союзникам США не нужно было бы напоминать, что Ирану не надо доверять», — добавил Биллингсли.