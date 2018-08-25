США раскритиковали ЕС за выделение финансовой помощи Ирану

США раскритиковали решение Евросоюза выделить 18 миллионов евро для помощи Ирану. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в субботу, 25 августа, его слова обнародовал Госдепартамент.

«Это решение является неправильным посланием в неправильное время. Помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму продолжать пренебрегать нуждами своего народа», — заявил Хук, пишет dw.com.

Он добавил, что выделенные деньги вместо помощи населению Ирана будут использованы для террористической деятельности.

В четверг Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану, ее общий объем может составить 50 миллионов евро. Отмечается, что эти средства должны помочь Ирану справиться с американскими санкциями и убедить руководство страны придерживаться так называемой ядерной сделки.

В начале августа США восстановили масштабные экономические санкции против Ирана и компаний, которые сотрудничают с ним, из-за того, что тот якобы не выполняет условия ядерной сделки. В ЕС выразили сожаление по поводу этих санкций, в ответ Евросоюз ввел закон, защищающий от санкций европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.

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