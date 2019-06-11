США работают над запросом Польши на закупку истребителей F-35

Соединенные Штаты в настоящий момент ведут работу над удовлетворением запроса Польши на покупку истребителей F-35, сообщил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Они (Польша) уже подготовили запрос по поводу F-35, и мы работаем над формальностями с нашими военными, чтобы направить им предложение по итогам», — сказал он.

Ранее польский источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.(РИА Новости)