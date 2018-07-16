США пытаются уговорить Турцию отказаться от С-400 в пользу Patriot

Вашингтон ведет переговоры с Анкарой для достижения соглашения по покупке турецкой стороной американских зенитных ракетных систем Patriot вместо российских С-400.

Об этом пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Кайданов на авиашоу в Фарнборо рассказала, что Госдепартамент США находится на стадии переговоров с Турцией и «пытается донести до турецкой стороны информацию о том, что можно в этой ситуации сделать с учетом систем Patriot. «Мы в конечном счете обеспокоены тем, что приобретение ЗРС у русских окажется своего рода поддержкой для России, которая, как мы видим, нехорошо себя ведет в различных частях мира, в том числе в Европе», — приводит ее слова турецкое издание.

Представитель Госдепа также добавила, что Вашингтон рассчитывает, что приобретение Турцией систем Patriot благоприятно скажется на стратегическом партнерстве двух стран.