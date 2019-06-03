США провели учения у берегов Ирана

Авианосец США и американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 провели совместные маневры поблизости от берегов Ирана. Целью учений являлось улучшение «оперативной тактики» в районах военных действий, сообщило командование Пятого флота ВМС США в Бахрейне в воскресенье, 2 июня. В маневрах были задействованы самолеты и вертолеты с авианосца «Авраам Линкольн», информирует Русская служба DW.

Несколькими часами ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит бороться с «враждебной активностью» Исламской Республики. При этом Помпео отметил, что США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. В ответ президент Ирана Хасан Роухани заявил, что именно Вашингтон покинул стол переговоров.