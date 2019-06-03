США провели учения у берегов Ирана

Авианосец США и американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 провели совместные маневры поблизости от берегов Ирана. Целью учений являлось улучшение «оперативной тактики» в районах военных действий, сообщило командование Пятого флота ВМС США в Бахрейне в воскресенье, 2 июня. В маневрах были задействованы самолеты и вертолеты с авианосца «Авраам Линкольн», информирует Русская служба DW.

Несколькими часами ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит бороться с «враждебной активностью» Исламской Республики. При этом Помпео отметил, что США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. В ответ президент Ирана Хасан Роухани заявил, что именно Вашингтон покинул стол переговоров.

| 2019-06-03T01:51:25+00:00 3 июня 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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