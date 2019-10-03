США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны учения

США планируют провести в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения. Об этом заявил в четверг конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джон Гараменди, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, выступая на заседании Варшавского форума по безопасности, сообщает ТАСС.

«США в сотрудничестве с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские военные учения», — сказал он. «Цель этих учений — укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников», — подчеркнул конгрессмен.

«Конгресс считает, что НАТО имеет ключевое значение для нашей и вашей безопасности, — сказал он, обращаясь к участникам форума и призвав российские власти «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».