США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны учения

США планируют провести в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения. Об этом заявил в четверг конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джон Гараменди, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, выступая на заседании Варшавского форума по безопасности, сообщает ТАСС.

«США в сотрудничестве с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские военные учения», — сказал он. «Цель этих учений — укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников», — подчеркнул конгрессмен.

«Конгресс считает, что НАТО имеет ключевое значение для нашей и вашей безопасности, — сказал он, обращаясь к участникам форума и призвав российские власти «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

| 2019-10-03T13:21:13+00:00 3 октября 2019, 14:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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