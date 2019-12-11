США просят Россию поддержать Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Помпео считает, что пока Николас Мадуро остается у власти, кризис в Венесуэле будет продолжаться.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

| 2019-12-10T22:48:41+00:00 11 декабря 2019, 09:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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