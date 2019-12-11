США просят Россию поддержать Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Помпео считает, что пока Николас Мадуро остается у власти, кризис в Венесуэле будет продолжаться.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.