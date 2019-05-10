США прошли испытания баллистической ракеты

США провели 9 мая испытательный запуск неснаряженной баллистической ракеты Trident II (D5) с атомной подводной лодки «Род-Айленд» типа «Огайо», говорится в заявлении ВМС США, сообщает РИА Новости.

Запуск прошел в рамках испытаний ракетного оружия с целью «оценить и продемонстрировать готовность системы стратегического оружия и экипажа подводной лодки перед эксплуатационным развертыванием» после ремонта и дозаправки, говорится в заявлении.

Согласно ВМС, это уже 172-й успешный испытательный запуск подобной ракеты с момента ее ввода в комплекс вооружений США в 1989 году.

Ранее сообщалось, что США провели в четверг очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.