США проинформировали союзников о том, как будут уходить из Сирии

«Мы много говорили с ними. Мы в полной мере всех проинформировали. Мы и дальше будем в контакте… Мы убедимся, что отреагируем на все их озабоченности… Думаю, все понимают, что делают Соединенные Штаты. По крайней мере, высшие руководители в их правительствах понимают», — приводятся его слова в расшифровке беседы, распространенной госдепартаментом.