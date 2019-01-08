США проинформировали союзников о том, как будут уходить из Сирии

США детально проинформировали своих союзников о том, как будет происходить вывод американских войск из Сирии, заявил журналистам на борту самолета госсекретарь США Майк Помпео, который начинает турне по странам Ближнего Востока.
«Мы много говорили с ними. Мы в полной мере всех проинформировали. Мы и дальше будем в контакте… Мы убедимся, что отреагируем на все их озабоченности… Думаю, все понимают, что делают Соединенные Штаты. По крайней мере, высшие руководители в их правительствах понимают», — приводятся его слова в расшифровке беседы, распространенной госдепартаментом.
Так Помпео ответил на вопрос французского журналиста, который сказал, что у французов много вопросов по поводу стратегии выхода США из Сирии.