США продолжают поставлять YPG/PKK военную технику

США продолжают приставлять военную и строительную технику в районы Сирии к востоку от Евфрата, подконтрольные террористам YPG/PKK.

Как сообщает агентство «Анадолу», очередная поставка была осуществлена вечером девятого августа через КПП «Симелка» на границе Сирии и Ирака.

Колонная из 70 грузовиков с бронетранспортерами, элементами для сборных домов и строительной техникой выехала в районы Сирии, подконтрольные YPG/PKK.

В состав автоколонны также входили многочисленные бензовозы и крытые грузовики.

| 2019-08-10T20:15:03+00:00 10 августа 2019, 21:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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