США продолжают поставлять YPG/PKK военную технику

США продолжают приставлять военную и строительную технику в районы Сирии к востоку от Евфрата, подконтрольные террористам YPG/PKK.

Как сообщает агентство «Анадолу», очередная поставка была осуществлена вечером девятого августа через КПП «Симелка» на границе Сирии и Ирака.

Колонная из 70 грузовиков с бронетранспортерами, элементами для сборных домов и строительной техникой выехала в районы Сирии, подконтрольные YPG/PKK.

В состав автоколонны также входили многочисленные бензовозы и крытые грузовики.