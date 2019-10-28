США продолжат расширять санкционное давление на Иран, заявили в минфине

«Иран сейчас стремится разработать высокоточные управляемые боеприпасы, ракеты, которые способны поразить любую цель на Ближнем Востоке в окружности 5-10 метров. Они это разрабатывают в Иране. Они намерены их разместить в Ираке и Сирии и превратить ливанский арсенал из 130 тысяч статистических ракет в высокоточные боеприпасы. Они стремятся развивать это тоже и уже начали их размещать в Йемене, с целью достать Израиль и оттуда», — приводит канцелярия слова премьера.(РИА Новости)