США продадут эстонцам автоматы на 75 млн евро

Эстония в течение семи лет будет закупать у США автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму 75 млн евро. Соответствующий договор готовятся подписать Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии и американская компания Lewis Machine & Tool (LMT), сообщает агентство BNS.

Договор предусматривает закупку оружия для Сил обороны страны, департамента полиции и погранохраны, а также для учреждений Министерства юстиции.

По данным СМИ, первую партию составят 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм, уточняет СМИ.