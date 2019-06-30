США продадут эстонцам автоматы на 75 млн евро

Эстония в течение семи лет будет закупать у США автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму 75 млн евро. Соответствующий договор готовятся подписать Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии и американская компания Lewis Machine & Tool (LMT), сообщает агентство BNS.

Договор предусматривает закупку оружия для Сил обороны страны, департамента полиции и погранохраны, а также для учреждений Министерства юстиции.

По данным СМИ, первую партию составят 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм, уточняет СМИ.

| 2019-06-30T14:14:04+00:00 30 июня 2019, 15:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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