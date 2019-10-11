США призывают Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в американском военном ведомстве.

«В рамках беседы министр Эспер решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы увеличить шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и нашими партнерами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой», — рассказал Хоффман, уточнив, что разговор состоялся в четверг.

«Министр Эспер ясно дал понять, что Соединенные Штаты выступают против нескоординированных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с «Даиш» [арабское наименование запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»]», — отметил представитель Пентагона.

По его словам, Эспер подтвердил, что Вашингтон высоко ценит «стратегические двусторонние отношения» с Анкарой. Однако при этом глава военного ведомства США предупредил, что «вторжение [на северо-восток Сирии] чревато для Турции серьезными последствиями», заявил Хоффман.(ТАСС)