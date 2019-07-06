США призывают международное сообщество к борьбе с нарушением прав человека в Венесуэле

Власти США, ознакомившись с докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Венесуэле, призывают международное сообщество бороться с безнаказанным нарушением гражданских свобод в Боливарианской Республике. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Соединенные Штаты, согласно заявлению, выражают глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав и свобод человека, которые детально описаны в докладе УВКПЧ, и выражают уверенность в скором изменении ситуации в стране. «Венесуэла вскоре будет свободна, а ответственные за насилие и нарушение прав человека в Венесуэле понесут ответственность, — сказано в тексте. — Международное сообщество должно осудить незаконный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного неуважительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности».

По мнению американских властей, доклад УВКПЧ о ситуации в Венесуэле подтверждает, что руководители этой латиноамериканской страны «лишают [венесуэльский народ] основных прав и свобод путем репрессий, пыток и запугивания».