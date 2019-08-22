США призвали Южную Корею и Японию к ведению диалога

Благодаря этому соглашению 2016 года Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего, в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках. На его подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей — их главными союзниками в Азии.

«Я говорил со своим южнокорейским коллегой этим утром. Мы разочарованы решением Южной Кореи. мы призываем эти две страны продолжать взаимодействие и диалог», — сказал он на пресс-конференции.(РИА Новости)