США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему в понедельник визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон.

Как отметила упомянутый представитель исполнительной ветви власти США, Вашингтон настаивает на том, чтобы Будапешт «не использовать свою роль в НАТО <…> фактически для того, дабы добиться изменения законов о языке» на Украине. «По сути мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке, не использовать в этих целях [международные] институты. Нас это очень тревожит. Мы пытаемся объяснить, что это просто неуместно», — сказала ведущая брифинга.

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний Комиссии Украина — НАТО.(ТАСС)