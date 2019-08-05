США призвали Турцию заранее обсуждать действия в Сирии

США призывают Турцию заранее обсуждать с ними и другими партнерами военные операции, подобные той, что турецкие военные планируют провести против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии, сообщила РИА Новости представитель госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, отсутствие полноценного диалога по этому вопросу может повредить общим интересам Турции и США, и односторонние действия Турции вызывают озабоченность.

«Любые несогласованные военные операции Турции подорвут наши общие интересы. Такие (операции), как односторонние военные действия на северо-востоке Сирии, особенно в связи с тем, что американский персонал может присутствовать там или находиться поблизости, в то время как наши и местные сирийские партнеры продолжают операции против ИГ, вызывают серьезную озабоченность. Мы считаем, что любые подобные действия неприемлемы и вновь настоятельно призываем Турцию работать с нами на основе подхода взаимности (по этому вопросу)», — сказала она.

«Мы продолжаем интенсивные дискуссии с Турцией о зонах безопасности… Мы считаем, что этот диалог является единственным способом обеспечения устойчивости и безопасности в приграничном районе», — заключила представитель ведомства.