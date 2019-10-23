США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

«Мы не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией», — сказал он. «Турки заключают другие соглашения с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения», — подчеркнул представитель администрации.

«Мы будем пристально следить за тем, как защищаются права населения территорий, о которых идет речь, мы призываем все стороны, будь то россияне, сирийцы, турки или курды, предотвратить случаи насильственного перемещения гражданских лиц», — отметил также он. «Мы всегда пристально следим за россиянами, где бы они ни были», — добавил ведущий брифинга.