США призвали стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону

Американская сторона призвала лидеров стран-членов НАТО увеличить финансирование оборонных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным источника, Белый дом будет ждать от стран-участниц Североатлантического альянса роста оборонных расходов до 2% ВВП. Отмечается, что в настоящее время такого показателя смогли достичь только девять стран-участниц НАТО.

Идею по увеличению расходов на оборону также оценил и одобрил президент США Дональд Трамп, так как он хочет, чтобы альянс стал сильнее.

«Мы призываем… увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе», — добавил источник.

| 2019-11-30T10:13:10+00:00 30 ноября 2019, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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