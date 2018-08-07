США призвали Саудовскую Аравию и Канаду самостоятельно решить разногласия

«Обе стороны должны дипломатически решить это вместе, мы не можем сделать это для них, они должны разрешить это вместе», — сказала представитель ведомства в ходе регулярного брифинга.По ее словам, США «уважают международно признанные свободы» и Вашингтон обсуждает вопросы прав человека с властями Саудовской Аравии. «Мы призываем правительство Саудовской Аравии уважать правосудие и обнародовать информацию о некоторых делах», — сказала она, сообщив, что Вашингтон считает, что «разрешить проблему предстоит Канаде и Саудовской Аравии».

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти «незамедлительно освободить» правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой «неприемлемой для двусторонних отношений» формулировки.