США призвали Саудовскую Аравию и Канаду самостоятельно решить разногласия

Вашингтон призвал Канаду и Саудовскую Аравию самостоятельно дипломатическим путем урегулировать возникшие разногласия, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Обе стороны должны дипломатически решить это вместе, мы не можем сделать это для них, они должны разрешить это вместе», — сказала представитель ведомства в ходе регулярного брифинга.По ее словам, США «уважают международно признанные свободы» и Вашингтон обсуждает вопросы прав человека с властями Саудовской Аравии. «Мы призываем правительство Саудовской Аравии уважать правосудие и обнародовать информацию о некоторых делах», — сказала она, сообщив, что Вашингтон считает, что «разрешить проблему предстоит Канаде и Саудовской Аравии».

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти «незамедлительно освободить» правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой «неприемлемой для двусторонних отношений» формулировки.

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| 2018-08-07T23:36:23+00:00 8 августа 2018, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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