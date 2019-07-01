США призвали привлечь к ответственности виновных в смерти венесуэльского офицера

США осудили руководство Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты осуждают убийство и пытки капитана Рафаэля Акосты Аревало, военно-морского офицера Венесуэлы, умершего в заключении <…> Выражаем глубокие соболезнования его семье и любимым», — указано в заявлении.

США также призвали демократические страны всего мира осудить убийство Аревало и оказать давление на Венесуэлу, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В воскресенье Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием «независимой международной группы судмедэкспертов».