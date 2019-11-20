США призвали к реформе избирательной системы в Беларуси

«Соединенные Штаты признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Беларуси и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что «основные свободы игнорируются и целостность избирательного процесса не обеспечивается должным образом», — говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что выводы и замечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы по поводу этих выборов вызывают «глубокую тревогу». При этом в госдепартаменте выражают сожаление, что «альтернативные голоса» не будут представлены в парламенте.