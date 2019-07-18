США призвали Иран немедленно отпустить задержанное в Персидском заливе судно

Власти США призывают Иран немедленно освободить задержанное силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) иностранное судно, якобы перевозившее контрабандное топливо, а также его экипаж. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, поступившем в распоряжение агентства Reuters.

«Иран должен прекратить злонамеренные действия и немедленно освободить якобы захваченное судно с экипажем», — говорится в тексте. В Госдепартаменте также осудили КСИР «за продолжающееся преследование судов и нарушение безопасного судоходства в районе Ормузского пролива».

Как сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне, официальные лица в США полагают, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, на котором могли находиться 12 иностранных моряков. По информации агентства, несколько дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских военных баз.

По данным агентства Tasnim, судно перевозило один миллион литров контрабандного топлива.(ТАСС)