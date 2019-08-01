США призвали Германию к участию в миссии в Ормузском проливе

США через своего посла в Германии усилили давление на Берлин в вопросе участия немецких военных сил в миссии у иранского побережья. «Германия является крупнейшей экономической державой в Европе», — заявил в четверг, 1 августа, посол США Ричард Гренелл в интервью газете Augsburger Allgemeine. Этот успех, полагает дипломат, сопряжен с «глобальными обязанностями». Ранее США призвали Германию принять участие в миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, с чем федеральное правительство не согласилось.

Гренелл считает, что Америка пожертвовала «многим, чтобы помочь Германии остаться частью Запада». «В настоящее время в Германии размещено 34 000 наших военнослужащих — это миллиарды долларов, потраченные американским народом», — добавил дипломат. Накануне, в среду, представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) заявила, что Германия придерживается дипломатического курса деэскалации в обеспечении безопасности морских путей в Ормузском проливе. «Участие в миссии под руководством США может осложнить достижение этой цели», — полагает Деммер.