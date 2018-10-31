США призвали арабскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

США призывают коалицию под эгидой Саудовской Аравии прекратить авиаудары во всех населенных районах Йемена, заявил госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает РИА новости.

«Настало время положить конец враждебным действиям, включая удары ракет и БПЛА из районов, контролируемых хуситами, в направлении Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена», — следует из распространенного заявления Помпео.

Также госсекретарь призвал провести переговоры по Йемену в «третьей стране», чтобы положить конец конфликту и создать демилитаризованную зону.

«В ноябре этого года в третьей стране должны начаться существенные консультации со специальным посланником ООН для осуществлению мер по укреплению доверия для решения основных проблем конфликта, демилитаризации границ», — отметил он.

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