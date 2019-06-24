США призовут ООН оказать максимальное давление на Иран

США призовут в понедельник Совет безопасности ООН добиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском заливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран. Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы проинформируем позднее сегодня Совет безопасности ООН о наших выводах. Мы призовем СБ ООН доиться от Ирана обеспечения свободы навигации в Ормузском заливе, начав кампанию по максимальному дипломатическому давлению на Иран, санкции [против Ирана] также будут озвучены сегодня», — заявил он.