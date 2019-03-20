США приветствуют распоряжение о помиловании в Азербайджане

США приветствуют помилование более 400 заключенных в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане, передает Trend.

«Мы призываем Азербайджан в последующие месяцы предпринять дополнительные позитивные шаги в соответствии с международными обязательствами для защиты основных свобод своих граждан», — говорится в заявлении.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Распоряжение распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.