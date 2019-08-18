На границе сектора Газа 3 палестинца погибли в результате обстрела

Трое палестинцев погибли, попав под обстрел израильских военных на границе сектора Газа.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Мухаммеда Махмуда.

«Тела трёх палестинцев поступили сегодня на рассвете в больницу «Аль-Андуниси». Они были убиты израильскими военными в ночном инциденте на границе», — сказал собеседник агентства.

Военные ранее говорили, что применили танки и боевые вертолёты против группы вооружённых людей, подобравшихся к разделительным сооружениям в северной части анклава.