США приветствуют обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана

США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана при содействии личного представителя действующего председателя ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице в Твиттер Миссии США в ОБСЕ.

«Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность», — говорится в сообщении.

Отметим, что «обмен визитами журналистов» прошел под грифом «совершенно секретно». Общественности неизвестны ни имена журналистов участвовавших в этом мероприятии, ни другие подробности т.н. обмена. Поэтому непонятно зачем, для чего и для кого все это было организовано.