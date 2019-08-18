США приветствовали урегулирование в Судане

США поздравляют граждан Судана с подписанием конституционной декларации и политического соглашения между оппозицией и военными, надеются на дальнейшие положительные шаги, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
«Мы воодушевлены этим первым шагом в создании переходного правительства под руководством гражданских лиц», — заявила Ортагус.
«Мы ожидаем, что суверенный совет 19 августа будет приведен к присяге, а 20 августа будет назначен премьер-министр. США продолжат поддерживать народ Судана, который добивается создания правительства, защищающего права всех граждан Судана, и приведет к свободным и честным выборам», — добавила представитель госдепа, пишет ria.ru.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали в субботу в Хартуме основные политические документы — конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.