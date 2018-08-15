США приветствовали освобождение Ильгара Мамедова

«Соединенные Штаты приветствуют решение азербайджанского суда об освобождении председателя партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова», – говорится в заявлении Госдепартамента, с которым выступила в среду и.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт, передает «Голос Америки».

«Осуждение и заключение (Мамедова) под стражу на пять лет вызвали серьезную обеспокоенность по поводу верховенства закона в Азербайджане», – отмечается далее в документе.

В заявлении содержится обращенный к властям Азербайджана призыв снять с Мамедова обвинения, в соответствии с международными обязательствами Азербайджана и постановлениями Европейского суда по правам человека.

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