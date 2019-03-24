США присвоили успехи армий России и Сирии, заявили в Дамаске

Депутат парламента Сирии Ашвак Аббас заявила, что США пожинают плоды успехов российской и сирийской армий в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), передает РИА «Новости».

При этом, по ее словам, заявления Вашингтона о полной победе над боевиками — исключительно политические. Она отметила, что США уже больше десятка раз объявляли о ликвидации ИГ.

«Я думаю, что это политическое заявление, не имеющее связи с реальностью, а цель его — взбудоражить общественное мнение», — заявила Аббас.

Депутат подчеркнула, что с ИГ «боролись сирийская армия и российские ВКС, а не американцы», и Вашингтон просто желает «пожинать плоды успехов других стран».

| 2019-03-24T21:18:17+00:00 25 марта 2019, 05:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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