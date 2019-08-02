США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД, заявили в Пентагоне.
«В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении (неядерном – ред.). Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях», — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.
«Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил», — добавляется в сообщении.(Газета.ру)
| 2019-08-02T22:45:58+00:00 3 августа 2019, 02:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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