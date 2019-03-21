США приступает к разработке гиперзвукового оружия

Армия США в течение следующих пяти лет инвестирует $1,2 млрд в программу создания гиперзвукового оружия наземного базирования. Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск (СВ) США.

Из этой суммы, как следует из бюджетного запроса армии на 2020 финансовом году (начинается с 1 октября), армия просит выделить $228 млн. В дальнейшем планируется запросить $181 млн в 2021 финансовом году, $137 млн — в 2022-м, $359 млн — 2023-м и $274 млн — в 2024 финансовом году.

Как подчеркивает командование СВ США, создание нового оружия будет вестись в рамках программы гиперзвукового оружия дальнего действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), что позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон A2/AD (anti-access/area denial), подавлять его огневые средства на больших дальностях и оперативно уничтожать высокоприоритетные цели.