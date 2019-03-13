США приостановили полеты Boeing 737 Max

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье.

«Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения», — заявил Трамп в Белом доме.

Трамп также сказал, что Федеральное управление гражданской авиации США в ближайшее время сделает заявление по этому поводу и сообщит подробности.