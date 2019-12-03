США примут меры против стран Европы, которые не вносят согласованные взносы в бюджет НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении принимать торговые санкции в отношении тех членов НАТО, которые не выполняю свои обязательства по увеличению взносов в бюджет альянса. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в преддверии открывающегося в Лондоне саммита НАТО.

«Мы уже со многими обсудили сложившуюся ситуацию [с финансированием НАТО] и будем обсуждать ее в ближайшее время с другими странами. Большинство из них сейчас увеличивают взносы в бюджет НАТО. С теми же, кто этого не делает, нам придется говорить по-другому и применять к ним меры в торговле. В том, что касается торговли, наши возможности очень велики», — сказал Трамп.(ТАСС)